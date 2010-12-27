В Петербурге мошенник пытался "кинуть" банк на 3 млн. рублей‍

Петербургский банк не выдал деньги гендиректору-мошеннику.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, пытавшегося обмануть банк на крупную денежную сумму. Мужчина хотел украсть с коммерческого счета собственной фирмы более трех миллионов рублей.

Как сообщают представители ГУ МВД по региону, 27-летний подозреваемый совершил подлог и подделку документов. Он представился сотрудникам одного из кредитно-финансового офиса банка в качестве генерального директора коммерческой организации. Злоумышленник написал заявление о переводе денежных средств с расчетного счета фирмы на 3,3 млн. рублей. Работники почувствовали обман и отказались от совершения незаконной сделки.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.