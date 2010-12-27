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В Петербурге мошенник пытался "кинуть" банк на 3 млн. рублей‍
Сегодня, 7:22
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lesjasap
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В Петербурге мошенник пытался "кинуть" банк на 3 млн. рублей‍

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Петербургский банк не выдал деньги гендиректору-мошеннику.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, пытавшегося обмануть банк на крупную денежную сумму. Мужчина хотел украсть с коммерческого счета собственной фирмы более трех миллионов рублей.
 
Как сообщают представители ГУ МВД по региону, 27-летний подозреваемый совершил подлог и подделку документов. Он представился  сотрудникам одного из кредитно-финансового офиса банка в качестве генерального директора коммерческой организации. Злоумышленник написал заявление о переводе денежных средств с расчетного счета фирмы на 3,3 млн. рублей. Работники почувствовали обман и отказались от совершения незаконной сделки.
 
Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
 
Теги: банк , мошенничество , обман
Категории: Новости СПб

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