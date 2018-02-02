В Петербурге ФСБ задержали торговцев оружием: последние новости

В Петербурге задержана банда торговцев оружием. Один из фигурантов уголовного дела бывший полицейских.

Сотрудники ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали членов преступной группы, торговавшей оружием. Ранее мы сообщали, что ФСБ накрыла крупную банду подпольных торговцев оружием, промышлявших в Петербурге.

В настоящее время сотрудниками ФСБ пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. В рамках уголовного дела, возбужденного следственной службой Управления по части 2 статьи 2"незаконный оборот оружия". Также проведен ряд обысков в местах проживания задержанных. В ходе мероприятия было изъято огнестрельное оружие, его основные части, приборы бесшумной стрельбы, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также компоненты взрывных устройств.

Также известно, что четверо фигурантов уголовного дела арестованы судом Гатчины. Фигуранты не причастны к террористической деятельности. Они торговали оружием, которое приобреталось в целях самообороны, но могло использоваться и для криминальных целей. Среди арестованных есть бывший сотрудник правоохранительных органов.

Напомним, ФСБ опубликовала видео задержания торговцев оружием в Петербурге.

Видео: Видео: пресс-служба ФСБ