Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Вчера, 18:48
0
Shdaria
1716
Код вставки плеера

В Петербурге ФСБ задержали торговцев оружием: последние новости

0
 
 

В Петербурге задержана банда торговцев оружием. Один из фигурантов уголовного дела бывший полицейских.

Сотрудники ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали членов преступной группы, торговавшей оружием. Ранее мы сообщали, что ФСБ накрыла крупную банду подпольных торговцев оружием, промышлявших в Петербурге.

В настоящее время сотрудниками ФСБ пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. В рамках уголовного дела, возбужденного следственной службой Управления по части 2 статьи 2"незаконный оборот оружия". Также проведен ряд обысков в местах проживания задержанных. В ходе мероприятия было изъято огнестрельное оружие, его основные части, приборы бесшумной стрельбы, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также компоненты взрывных устройств. 

Также известно, что четверо фигурантов уголовного дела арестованы судом Гатчины. Фигуранты не причастны к террористической деятельности. Они торговали оружием, которое приобреталось в целях самообороны, но могло использоваться и для криминальных целей. Среди арестованных есть бывший сотрудник правоохранительных органов. 

Напомним, ФСБ опубликовала видео задержания торговцев оружием в Петербурге.

Видео: Видео: пресс-служба ФСБ

Теги: задержали торговцев оружием , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , фсб
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5