Более 36 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в Петербурге в этом году

Это на 1055 человек больше, чем в прошлом году.

В Петербурге в этом году будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 36 789 выпускников. Это на 1055 человек больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил президент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Анатолий Оводенко на Совете ректоров.

По словам специалиста, число желающих написать ЕГЭ по физике с каждым годом падает. В этом году этот предмет выбрали всего 7761 человек, когда как в прошлом — 8340. Это значит, что все меньше школьников хотят поступать в естественно-научные вузы.

При этом с каждым годом стремительно растет количество иностранных студентов. В настоящий момент в петербургских вузах учатся студенты из 147 стран мира. Большая часть из них из Казахстана и Азербайджана.

Ранее мы писали, что стали известны дни сдачи ЕГЭ в 2019 году.

Фото: ВКонтакте