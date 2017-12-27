В Петербурге сотрудница банка снимала деньги со счетов клиентов

Полиция задержала мошенницу-менеджера банка за незаконное снятие денег с карточек посетителей.

В Петербурге представители управления экономической безопасности задержали сотрудницу банка, которая снимала с карт клиентов денежные средства. Сообщается, что преступнице удалось похитить со счетов жертв около 42 тысяч рублей. Данную информацию предоставила пресс-служба Главка.

Оперативники выяснили, что 26-летняя женщина занимала должность менеджера в одном коммерческом банке. Пользуясь положением, она оформляла дополнительные счета на клиентов, которые не подозревая о мошеннической схеме, подписывали необходимые документы. После этого петербурженка проводила операции по банковским картам и снимала деньги. Следствию известно о минимум пяти случаях подобного подлога.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.