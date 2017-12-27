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В Петербурге сотрудница банка снимала деньги со счетов клиентов
Вчера, 14:24
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lesjasap
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В Петербурге сотрудница банка снимала деньги со счетов клиентов

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Полиция задержала мошенницу-менеджера банка за незаконное снятие денег с карточек посетителей.

В Петербурге представители управления экономической безопасности задержали сотрудницу банка, которая снимала с карт клиентов денежные средства. Сообщается, что преступнице удалось похитить со счетов жертв около 42 тысяч рублей. Данную информацию предоставила пресс-служба Главка. 
 
Оперативники выяснили, что 26-летняя женщина занимала должность менеджера в одном коммерческом банке. Пользуясь положением, она оформляла дополнительные счета на клиентов, которые не подозревая о мошеннической схеме, подписывали необходимые документы. После этого петербурженка проводила операции по банковским картам и снимала деньги. Следствию известно о минимум пяти случаях подобного подлога. 
 
По данному происшествию возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.
Теги: банк , деньги , коммерческий банк , менеджер , мошенничество
Категории: Новости СПб

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