В Петербурге в четверг воздух прогреется до 28 градусов

В ночь на 20 июня столбик термометра опустился до +14℃…+16℃.

В Северной столице в четверг, 20 июня, ожидается переменная облачность. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В течение дня осадков не будет, воздух прогреется до +26…+28 градусов. Атмосферное давление практически не изменится. Ветер будет южный и юго-восточный, скорость от 2 до 7 метро в секунду.

В ночь на 20 июня столбик термометра опустился до +14℃…+16℃.

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