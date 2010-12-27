В Петербурге вводят ограничения из-за "Ментовских войн" и рождественской ярмарки

В Северной столице перекроют движение в нескольких местах из-за съемок фильма, рождественской ярмарки и празднования Нового года.

Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщает об ограничениях в Петербурге. 15 декабря ограничат движение в Иоанновском переулке из-за съемок фильма "Ментовские войны-11". На участке от улиц Профессора Попова до Всеволода Вишневского с 10.00 до 12.00 пропускать машины будут около восьми раз в час не более чем на три минуты. А с 11.00 до 17.00 по улице Всеволода Вишневского от Иоанновского переулка до Чкаловского пропускать машины будут до восьми раз за час не более чем на пять минут.

С полуночи 14 декабря до полуночи 14 января 2018 года закроют для машин Пионерскую площадь. Тут будет проходить традиционная Рождественская ярмарка.

С 09.00 14 декабря до 17.00 15 декабря закроют парковку на набережной Фонтанки от Невского проспекта до Графского переулка, и от Графского до Щербакова переулка. На участке будут проходить празднования Нового года.