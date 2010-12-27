В Полюстрово 10-летняя девочка попала в реанимацию после удара качелями

В ситуации разбирается надзорное ведомство.

Петербургская прокуратура проверяет обстоятельства травмирования 10-летней девочки на детской площадке города. Школьница стукнулась о качели и попала в реанимационное отделение больницы. С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. женщина рассказала, что железная конструкция ударила ребенка во время дневной прогулки. Инцидент произошел еще 21 октября.

Отметим, что травмы девочка получила в Полюстрово. Злополучные качели установили относительно недавно в ходе работ по благоустройству района. Приемом объекта занималась администрация местного муниципального округа Петербурга.

Напомним, что рабочие устроили забастовку у петербургского офиса "Метростроя".

Фото: Piter.tv