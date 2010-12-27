Рабочие устроили забастовку у петербургского офиса "Метростроя"

На Загородном петербуржцы пытаются вернуть собственные деньги, которые им должен "Метрострой" за работу.

В Центральном районе Петербурга около офиса "Метростроя" проходит забастовка. По данным очевидцев, на месте собралось около 40 человек, которые недовольны задержками по заработной плате. Активисты представляют несколько строительно-монтажных управлений. Группа высказывает требования около входной двери в заведение по загородному проспекту, 32 а. Петербуржцы рассказывают, что не видели заслуженной денежной награды за выполненную работу с августа этого года.

После непродолжительного времени к забастовщикам вышла сотрудница "Метростроя". Она пригласила внутрь помещения около 15 человек. Остальных участников сбора, а также журналистов попросили остаться на улице. Рядом со зданием офиса компании сейчас дежурит три патрульных машины правоохранительных органов.

Накануне события около 60 рабочих отказались выходить на работу из-за невыплаченной зарплаты.

Напомним, что что думают петербуржцы о поступке Виталия Милонова по срыву ЛГБТ-кинофестиваля.

Фото: Piter.tv