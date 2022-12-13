В Петербург прибыл спецборт МЧС с пострадавшим пожарным из Иркутска

Во время тушения пожара специалиста ударило током.

В Петербург 9 марта прибыл спецборт МЧС, на котором доставили пострадавшего при тушении пожара замначальника ПСЧ №2 Иркутска Владимира Наксалаева. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В Иркутске 3 марта во время тушения пожара в административном здании, при подъеме по автолестнице пожарный получил удар электрическим током от проходящего рядом высоковольтного кабеля.

Пострадавшего доставили в Северную столицу самолётом Ан-148 МЧС России. На протяжении всего полёта пострадавшего сопровождали специалисты ЦЕНТРОСПАСА. Пациента доставили в ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России.

Ранее на месте сгоревшей хозяйственной постройки в Ленобласти нашли человеческие останки.

Видео: МЧС России