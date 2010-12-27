В Петербург не пустили 18 тонн рыбы из Индонезии

Представленные сведения в документации оказались недостаточными.

На прилавках Петербурга не появится 18 тонн рыбы из Индонезии. Представители Россельхознадзора не пустили в Северную столицу груз, прибывший из-за границы морским путем. Свежемороженная продукция приплыла на теплоходе "Нордик Гамбург". Далее товар должен был уйти к местному ритейлеру.

В надзорном ведомстве отмечается, что 18-тонн груза содержали рыбу-императора, сниппера, барамунди и стеки тунца. Сертификаты качества не соответствовали сопроводительным документам. В бумагах отсутствовали сведения о должностных лицах, которые подтвердили качество продукции. По мерках Россельхознадзора, это грубое нарушение. До разъяснения ситуации груз остановлен в Морском порту. Сотрудники пытаются связаться с ответственными органами Индонезии.

Напомним, что "Флора" будет приватизирована Петербургом в 2019 году.

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