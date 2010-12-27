В Петербург лето придет только на сутки. Город ждут дожди

Второй день сентября порадует петербуржцев теплой погодой, но ненадолго.

В понедельник в городе ожидается повышение температуры до "летней" нормы – +24...+26 градусов. Ветер днем будет дуть c юго-востока и юга. Прогнозы также сообщали о тепле в Ленобласти.

Однако по предварительной информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая погода порадует горожан только сутки. Во вторник, 3 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода.

Утром и днем возможны кратковременные дожди с грозой. Ночная температура воздуха составит 14-16 градусов тепла, днем показатели термометров повысятся до +17...+19 градусов.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: Piter.TV