В Петербург лето придет только на сутки. Город ждут дожди

В понедельник в городе ожидается повышение температуры до "летней" нормы – +24...+26 градусов. Ветер днем будет дуть c юго-востока и юга. Прогнозы также сообщали о тепле в Ленобласти.
Однако по предварительной информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая погода порадует горожан только сутки. Во вторник, 3 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода.
Утром и днем возможны кратковременные дожди с грозой. Ночная температура воздуха составит 14-16 градусов тепла, днем показатели термометров повысятся до +17...+19 градусов.
Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Фото: Piter.TV
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