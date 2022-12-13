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В Павловске горел первый этаж в частном доме
Сегодня, 19:26
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В Павловске горел первый этаж в частном доме

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Пожар произошел на Звериницкой улице.

В Павловске сегодня вечером, 20 марта, произошел пожар. На Звериницкой улице, 40, вспыхнул частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация  о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:36. Огонь охватил восемь "квадратов" на первом этаже здания. 

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. В 18:54 пожар был ликвидирован. 

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: правоохранители завели уголовное дело на мужчину, который "защищал" сына от полиции.

Фото: Piter.tv

Теги: звериницкая улица, мчс, павловск, пожар в частном доме, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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