В Павловске горел первый этаж в частном доме

Пожар произошел на Звериницкой улице.

В Павловске сегодня вечером, 20 марта, произошел пожар. На Звериницкой улице, 40, вспыхнул частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:36. Огонь охватил восемь "квадратов" на первом этаже здания.

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. В 18:54 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv