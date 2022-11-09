Оливье Веран оценил влияние военных поставок Парижа на оснащение французской армии.

В Париже заявили, что поставки оружия Украине не ослабляют армию во Франции. Соответствующее заявление в эфире французской радиостанции France Info сделал официальный представитель местной администрации (Елисейского дворца) Оливье Веран. Чиновник опроверг подобные слухи, касающиеся военной помощи киевскому режиму.

Когда мы поставляем оружие нашим союзникам… мы не ослабляем нашу армию, напротив, мы усиливаем наши силы в рамках ЕС. Мы вовсе "не раздеваем" нашу армию. Оливье Веран, пресс-секретарь администрации Франции

Напомним, что французский полковник в отставке, бывший командующий местным спецназом в Косово Жак Огар объявил журналиста о том, что власти в Париже обтирают у собственной армии вооружение, в котором военные и сами остро нуждаются. Он отметил слабую экипировку солдат во Франции, нехватку снаряжения и боевой техники. Эксперт пояснил, что отдавать киевскому режиму 24 артиллерийские установки CAESAR в тот момент, когда у армии Франции их всего 76 единиц, "это несерьезно".

Макрон назвал закон о сокращении инфляции в США недружественным.

Фото и видео: YouTube / franceinfo