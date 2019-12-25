Жеральд Дарманен поблагодарил полицию за успешную работу.

В Париже задержали захватившего двух женщин в заложники. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал руководитель правоохранительной службы Франции Жеральд Дарманен. Известно, что преступник начал свою неправомерную деятельность еще с вечера 20 декабря. Чиновник выразил благодарность за успешно проведенную операцию силовикам и спецназу, а также столичной полиции и городской префектуре.

Человек, взявший заложников, задержан. Пострадавших нет. Жеральд Дарманен, глава МВД Франции

Напомним, что с 20 декабря вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин. Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Алигр, расположенном в восточной части Парижа. Данное правонарушение оперативники не рассматривают как связанное с терроризмом. Ведется уголовное расследование по статье за похищение человека. В полночь мужчина решил отпустить на свободу одну из заложниц (около 2 часов ночи по местному времени). Вторую потерпевшую он отпустил незадолго до своей поимки.

Местные журналисты с радиостанции Europe 1 утверждают, что злоумышленник является 56-летним мужчиной тунисского происхождения. После прибытия сотрудников МВД он потребовал разговора с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти. Предположительно, нарушитель общественного спокойствия якобы страдает психическим расстройством.

Неизвестный подставил юную петербурженку, заявив о детях в заложниках.

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