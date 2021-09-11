Правоохранители применили слезоточивый газ.

В Париже протестующие забросали полицейских бутылками и петардами. Они также жгут файеры. Об этом рассказали местные журналисты. По данных СМИ, активисты вышли на улицы в качестве протеста на введенные правительством санитарные пропуска. Для разгона толпы представители закона использовали слезоточивый газ.

Напомним, что на 11 сентября в столице Франции запланировано несколько демонстраций. Одна из них проводится в 17-м городском округе. Колонна протестующих шествует по бульвару Мальзеорб. Обстановка на акции остается напряженной. В толпе присутствуют активисты, поддерживающие движения за права чернокожих граждан Black Blocs. Членов данного направления часто обвиняют в организации провокаций и массовых беспорядков.

В Париже начался протест против обязательных санитарных пропусков.

Фото и видео: YouTube / CantControl