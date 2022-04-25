В Париже начались столкновения радикалов с полицией

Правоохранители применили слезоточивый газ в ответ на агрессию активистов.

В Париже и ряде других французских городов начались столкновения радикалов с полицией. Соответствующее заявление сделали местные журналисты. В СМИ уточнили, что после объявления предварительных результатов президентских выборов активисты-оппоненты действующего главы государства Эмманюэля Макрона решили выйти на улицы и высказать свое недовольство.

Правоохранительным органом пришлось применять слезоточивый газ. Толпа начала собираться на территории столичной площади Республики. К наступлению темноты на улице оказалось около сотни молодых граждан. Они скандировали лозунги о том, что являются антифашистами, а также оскорбляли сотрудников закона. Полиция оцепила все подъезды к площади. К акции присоединились радикально настроенные французы в черных одеждах. Предположительно, активисты представляют движение black bloc, известное своими беспорядками и провокациями.

Напомним, что согласно статистике от французского МВД, по итогам подсчета бюллетеней избирателей действующий президент республики Эммануэль Макрон набирает 54,81% голосов поддержки. Его оппонентка и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает не больше 45,19% голосов населения.

Ле Пен признала поражение в борьбе за президентский пост во Франции.

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