Ле Пен признала поражение в борьбе за президентский пост во Франции

Политик считает победой поддержку французами ее идей.

Оппозиционный кандидат, лидер крайне правой политической партии Марин Ле Пен признала свое поражение в борьбе за президентский пост во Франции. Она выступила перед своими сторонниками после оглашения предварительных результатов голосования во втором этапе выборов. По данным местного МВД, действующий глава государства Эммануэль Макрон лидирует в решающем туре выборов с 58% голосов.

Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции

Политик считает, что миллионы поддержавших ее французов заявили миру и властям страны о своем стремлении к переменам. Оппозиционер полагает, что сама по себе настолько массовая поддержка ее идей является для Франции победой.

Макрон поблагодарил тех, кто голосовал за него, только чтобы не допустить победы правых.

Фото и видео: YouTube / Marine Le Pen

