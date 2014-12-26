Макрон поблагодарил тех, кто голосовал за него, только чтобы не допустить победы правых

Президент Франции заявил, что представляет интересы всех жителей страны, в том числе и ультраправых.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил всех избирателей, которые выбрали его кандидатуру на втором туре президентских выборах ради того, чтобы в Елисейском дворце не правила представитель правых сил государства. Политик выступил перед своими сторонниками на территории Марсова поля после оглашения предварительных итогов голосования. Он подчеркнул, что такое избрание накладывает на него дополнительные обязательства.

Я знаю, что многие из наших сограждан голосовали за меня не потому, что поддерживают мои идеи, но для того, чтобы поставить заслон на пути крайне правых. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Эмманюэль Макрон также упомянул французов, отдавших свои голоса кандидату от "Национального объединения" Марин Ле Пен. По словам политика, что хотя он и не является их кандидатом на выборах, но все равно будет представлять всех граждан своей страны. Президент признал, что отдать предпочтение за ультраправых часть французов могли из-за "гнева и разочарования". Макрон планирует учесть позицию этих избирателей в своей политике.

Макрон: Франция на фоне конфликта на Украине должна стать сильной.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron