Макрон: Франция на фоне конфликта на Украине должна стать сильной

Президент Франции рассказал о намерении укрепить страну во всех областях.

Макрон заявил, что Франция на фоне конфликта на Украине должна стать сильной. Соответствующее заявление глава государства, избранный накануне на второй президентский срок, сделал в рамках своего выступления перед народом на Марсовом поле в Париже. Политик призвал страну и коллег укрепить свои позиции во всех сферах жизни и областях.

Война на Украине напоминает нам, что мы живем в трагические времена. В этих условиях Франция должна показать ясность своей позиции и укрепить свои силы во всех областях. И мы это сделаем. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Лидер Франции поблагодарил своих сторонников за поддержку на выборах. Он подчеркнул, что голосуя за его кандидатуру они высказались за суверенитет Франции, а также его социальный и экономический проекты.

Макрон: второй срок будет неспокойным, но историческим.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron