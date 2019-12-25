Автопредприятие требует запретить строительство жилого квартала в Парголово

Согласно проекту, объект будет располагаться вплотную к автопредприятию.

Генеральный директор автопромышленного предприятия "Сотранс" Евгений Соболев обратился в прокуратуру с требованием запретить строительство жилого квартала в Парголово. Об этом сообщает 47news.

Согласно проекту, объект будет располагаться вплотную к автопредприятию. Соболев пояснил, что "Сотранс" занимается обслуживанием больших машин и автобусов. Это означает, что рядом с жилым кварталом будет постоянный шум и копоть. Предприятие официально относится к четвертому классу опасности, что предполагает санитарную дистанцию от других объектов не менее 100 метров.

Предприниматель уверен, что экспертиза, в основе которой лежат разрешения на строительство, является подложной. Он просит прокуратуру не допустить утверждения планировки территории.

Ранее мы писали, что Ленобласть потратит 7,5 миллиардов на завершение жилищных долгостроев в ближайшие 5 лет.

Фото: pixabay.com