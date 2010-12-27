В Парголово 13-летняя девочка пострадала от падения наледи с крыши

Школьнице удалось дойти до дома, и только через несколько часов ее госпитализировали.

В Парголово кусок льда с крыши упал на 13-летнюю девочку. Об этом сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 16 февраля около 17 часов у дома 14/4 по Юкковскому шоссе. Кусок льда упал с крыши и ударил девочку по спине.

Школьница самостоятельно добралась до своей квартиры в доме неподалеку от места происшествия. Состояние девочки ухудшалось и ее родители вызвали скорую. Пострадавшую доставили в Детскую больницу №2 с подозрением на компрессионный переломом позвоночника, ушибом поясничной области, в состоянии средней степени тяжести.