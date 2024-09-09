Сумма причиненного ущерба составила 400 тысяч рублей.

В Орловской области задержан пособник мошенников за помощь в обмане пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 82-летней местной жительнице позвонили неизвестные, представившиеся вначале медицинскими работниками, а затем сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили, что ее родственница якобы пострадала в ДТП, и на лечение необходима крупная сумма денег.

Сумма причиненного ущерба составила 400 тысяч рублей. Пенсионерка передала деньги прибывшему незнакомцу. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий они установили личность и местонахождение пособника телефонных мошенников. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД по Орловской области