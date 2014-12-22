Запрещенное вещество нашли в топливном баке электрогенератора.

В Калининграде полиция пресекла сбыт почти полкило "синтетики". Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в почтовом отправлении из Московской области полицейские обнаружили электрогенератор, в топливном баке которого находилось четыре свертка с N-метилэфедроном. Посылка предназначалась 42-летней жительнице города. Еще задержали в подъезде одного из домов в городе Якутске местные правоохранители.

Отмечается, что женщина работала на интернет-магазин, осуществляющий продажу наркотиков в нескольких регионах страны, в том числе в Калининградской области и в Республике Саха. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полиция выявила шестерых нелегалов, ехавших на заработки в Архангельск.

Видео: УМВД по Калининградской области