В Калининграде полиция пресекла сбыт почти полкило "синтетики". Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, в почтовом отправлении из Московской области полицейские обнаружили электрогенератор, в топливном баке которого находилось четыре свертка с N-метилэфедроном. Посылка предназначалась 42-летней жительнице города. Еще задержали в подъезде одного из домов в городе Якутске местные правоохранители.
Отмечается, что женщина работала на интернет-магазин, осуществляющий продажу наркотиков в нескольких регионах страны, в том числе в Калининградской области и в Республике Саха. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что полиция выявила шестерых нелегалов, ехавших на заработки в Архангельск.
Видео: УМВД по Калининградской области
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