Полиция выявила шестерых нелегалов, ехавших на заработки в Архангельск

В ходе осмотра грузовика были обнаружены четыре человека в кузове, не предназначенном для перевозки людей.

Полиция выявила шестерых нелегалов, ехавших на заработки из Москвы в Архангельск. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

По данным следствия, полицейские остановили на 1215-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" грузовую "Газель", внутри которого находились водитель и пять пассажиров. В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены четыре человека в кузове, не предназначенном для перевозки людей.

Все десять человек оказались гражданами Таджикистана. Шестеро из них находились на территории РФ незаконно. Они привлечены к административной ответственности. В отношении водителя составлен административный материал.

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Видео: УМВД по Архангельской области

