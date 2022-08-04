Полиция выявила шестерых нелегалов, ехавших на заработки в Архангельск

Полиция выявила шестерых нелегалов, ехавших на заработки из Москвы в Архангельск. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.
По данным следствия, полицейские остановили на 1215-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" грузовую "Газель", внутри которого находились водитель и пять пассажиров. В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены четыре человека в кузове, не предназначенном для перевозки людей.
Все десять человек оказались гражданами Таджикистана. Шестеро из них находились на территории РФ незаконно. Они привлечены к административной ответственности. В отношении водителя составлен административный материал.
Ранее мы сообщали, что полиция Астраханской области задержала псевдопродавцов обуви из Воронежа.
Видео: УМВД по Архангельской области
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