В Оренбургской области задержали мужчину, который ворвался в детский сад с ножом

В Оренбургской области сотрудники полиции задержали мужчину, который ворвался в детский сад с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 5 февраля в Бугуруслане. Поступило сообщение о проникновении на территорию детского сада мужчины с ножом. Полицейские совместно с сотрудникам Росгвардии задержали злоумышленника. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

По предварительной версии, 25-летний задержанный вырвал запасную дверь детского сада и угрожал ножом персоналу. Воспитатели смогли обезвредить злоумышленника, поместить его в подвал и нажать тревожную кнопку. В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия.

Видео: УМВД по Оренбургской области