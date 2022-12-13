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В Оренбурге откроют музей-спутник Эрмитажа
Сегодня, 14:29
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В Оренбурге откроют музей-спутник Эрмитажа

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В новом культурно-просветительском центре будут проходить выставочные проекты петербургского музея.

В Оренбурге откроется культурно-просветительский центр  "Эрмитаж – Евразия". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Михаил Пиотровский 14 февраля  подписал соглашение, согласно которому в здании бывшей городской управы, памятнике архитектуры первой половины XIX века появится музей. Чиновники выбрали символичную дату подписания договора. В этот  день родился бывший директор Государственного Эрмитажа, археолог и востоковед Борис Борисович Пиотровский. 

В Оренбурге в 2021–2022 годах проходили Дни Эрмитажа. Жители посещали   выставки, мастер-классы, показы фильмов, рассказывающих об искусстве и истории. 

В новом музее будут проходить выставочные проекты Эрмитажа. Сам культурно-просветительский центр находится на улице Правды, 8. Он вплотную примыкает к Оренбургскому областному музею изобразительных искусств.

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда откроется для посетителей цокольный этаж Дома книги.

Фото: Piter.tv

Теги: искусство, культура, михаил пиотровский, эрмитаж, эрмитаж евразия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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