В Оренбурге откроют музей-спутник Эрмитажа

В новом культурно-просветительском центре будут проходить выставочные проекты петербургского музея.

В Оренбурге откроется культурно-просветительский центр "Эрмитаж – Евразия". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Михаил Пиотровский 14 февраля подписал соглашение, согласно которому в здании бывшей городской управы, памятнике архитектуры первой половины XIX века появится музей. Чиновники выбрали символичную дату подписания договора. В этот день родился бывший директор Государственного Эрмитажа, археолог и востоковед Борис Борисович Пиотровский.

В Оренбурге в 2021–2022 годах проходили Дни Эрмитажа. Жители посещали выставки, мастер-классы, показы фильмов, рассказывающих об искусстве и истории.

В новом музее будут проходить выставочные проекты Эрмитажа. Сам культурно-просветительский центр находится на улице Правды, 8. Он вплотную примыкает к Оренбургскому областному музею изобразительных искусств.

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Фото: Piter.tv