В Омске бетонный забор упал на прохожих

Погибли женщина, еще двое пострадали.

В Омске бетонный забор на территории промышленного предприятия упал на прохожих. Об этом рассказали представители регионального Минздрава. По данным чиновников, в результате трагедии по улице Будеркина погибла местная женщина. Местные СМИ заявили, что жертва возвращалась домой с торжественного мероприятия, которое проходило в ДК "Шинник".

Также пострадали две другие женщины. Они были госпитализированы с места инцидента. Позже одну отпустили домой, а у второй зафиксировали перелом голени. В настоящее время прокуратура Октябрьского городского округа проводит проверку соблюдения требований законодательства.

Самолет из Петербурга не может приземлиться в Омске из-за сильной метели.

Фото: ngs55.ru, прокуратура Омской области