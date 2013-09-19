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В Омске бетонный забор упал на прохожих
Сегодня, 14:16
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lesjasap

В Омске бетонный забор упал на прохожих

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Погибли женщина, еще двое пострадали.

В Омске бетонный забор на территории промышленного предприятия упал на прохожих. Об этом рассказали представители регионального Минздрава. По данным чиновников, в результате трагедии по улице Будеркина погибла местная женщина. Местные СМИ заявили, что жертва возвращалась домой с торжественного мероприятия, которое проходило в ДК "Шинник".

Также пострадали две другие женщины. Они были госпитализированы с места инцидента. Позже одну отпустили домой, а у второй зафиксировали перелом голени. В настоящее время прокуратура  Октябрьского городского округа проводит проверку соблюдения требований законодательства.

Самолет из Петербурга не может приземлиться в Омске из-за сильной метели.

Фото: ngs55.ru, прокуратура Омской области

Теги: бетонный забор, омская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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