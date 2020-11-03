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В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор

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Александр Малькевич рассказал о росте числа фейковых сообщений.

В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор. Об этом на форуме сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич. Активист напомнил, что в 2020 году было выявлено более 25 тысяч ложных сообщений в Интернете, по которым были приняты определенные меры.

А как измерить количество прочтений, количество репостов, количество пересылок в чатах? И это серьезнейший вызов, и надо сказать честно, общество к нему не готово, к противостоянию

Александр Малькевич, представитель Общественной палаты

Эксперт уточнил, что большинство фейковых новостей были связаны с коронавирусом, конституцией и единым днем для голосования. По словам Малькевича, на данный момент начинается вторая волна ложных сведений из-за роста числа новых зараженных по стране. 

В Общественной палате выступили за отмену дня тишины накануне голосования.

Видео: YouTube / Общественная палата Российской Федерации

 
Теги: александр малькевич, общественная палата, росфейкнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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