В ООН заявили о гибели в Ливане более 1700 человек за год

Антониу Гутерриш сообщил о жертвах, унесенных конфликтом на Ближнем Востоке.

Более 1 700 человек были убиты в Ливане в период с октября 2023 года по настоящий момент. Соответствующие опасения генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш сделал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, выступая перед коллегами на заседании Совета по безопасности, посвященного вопросу эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

С октября 2023 года более 1 700 были убиты в Ливане, в том числе более 100 детей и 194 женщины. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Напомним, что с 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера", нацеленную против формирований шиитского движения "Хезболлах". Силы ЦАХАЛ совершают авиационные удары по военным объектам в Ливане. В результате одной из воздушных атак, совершенной 27 сентября, в Бейруте был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на вторник, 2 октября, израильская армия объявила о проведении ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах, находящихся в южной части Ливана. Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в политическом руководстве ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Тегеране заявили, что порядка 90 процентов ракет успешно поразили назначенные цели. Однако Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть успешно была перехвачена противовоздушной обороной страны.

Генсек ООН заявил о неприемлемости отсутствия в СБ постоянного члена от Африки.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций