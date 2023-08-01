В ООН выступили за прекращение атак на гражданские объекты Москвы

Фархан Хак заметил, что в ООН не знает, кто ответственен за атаки на Россию.

Во Всемирной организации выступили за прекращение атак на гражданские объекты Москвы. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. Дипломат пояснил прессе, что сведения о том, кто именно совершил атаку по российскому объекту, у него отсутствует.

У нас нет информации из первых рук о том, кто несет ответственность за атаку. Но, конечно, мы выступаем против любых атак на гражданские объекты и хотим, чтобы они прекратились. Фархан Хак, зампресс-секретаря ООН

В ООН не стали комментировать возможность применения ECOWAS силы в Нигере.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций