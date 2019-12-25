В ООН ожидают, что зимой Украина столкнется с трудностями с энергоснабжением. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Эксперт пояснил, что многие местные домохозяйства в течение зимнего сезона могут недополучать энергию. При этом в ООН надеются приложить все усилия для смягчения таких последствий для мирного населения. С киевским режимом международные эксперты сотрудничают в области программ зимовки и защиты граждан.
Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет разрушительные последствия.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций
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