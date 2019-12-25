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В ООН ожидают, что зимой Украина столкнется с трудностями с энергоснабжением
Сегодня, 6:59
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В ООН ожидают, что зимой Украина столкнется с трудностями с энергоснабжением

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Стефан Дюжаррик рассказал о работе с властями Украины по программам зимовки.

В ООН ожидают, что зимой Украина столкнется с трудностями с энергоснабжением. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Эксперт пояснил, что многие местные домохозяйства в течение зимнего сезона могут недополучать энергию. При этом в ООН надеются приложить все усилия для смягчения таких последствий для мирного населения. С киевским режимом международные эксперты сотрудничают в области программ зимовки и защиты граждан.

Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет разрушительные последствия. 

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: оон, стефан дюжаррик, электричество, энергетический кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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