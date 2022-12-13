Стефан Дюжаррик рассказал о ново военной помощи Запада Киеву.

В ООН отреагировали на решение Запада о поставках танков Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник уверен в том, что массовую отправку тяжелой техники в регион конфликта нельзя назвать целенаправленным шагом по достижению мира между противоборствующими сторонами. Таким образом специалист ответил на вопрос корреспондента о том, какие бы сведения тот мог предоставить сторонам конфликта, чтобы избежать худшего сценария развития событий. Он учитывает тот момент, что Запад поставляет Киеву все больше техники и оружия.

Чего мы хотели бы видеть — так это справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но то, что мы видим, не движет нас в этом направлении. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН



Стефан Дюжаррик добавил, что для украинского народа уже сейчас разыгрывается весьма плохой сценарий. Организация Объединенных наций не намерена выступать с официальными комментариями каждый раз, когда киевский режим будет получать новый объем военной помощи со стороны коллективных союзников США. При этом сложившаяся обстановка не мешает сотрудникам ООН оказывать гуманитарную помощь нуждющемуся населению в регионе.

В ООН сообщили о доставке гуманитарной помощи в район Донецка.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций