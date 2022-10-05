Стефан Дюжаррик объяснил, какие условия должны быть обеспечены.

В ООН отказались отправить миссию по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке, расположенной в Донецкой народной республике. Такие сведения во время регулярного брифинга с журналистами предоставил официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Чиновник отметил, что невозможно отправить специальную расследовательную группу без получения гарантий безопасности и решения имеющихся логистических трудностей.

Мы не можем отправить миссию без получения… но прежде всего необходимы гарантии безопасности. Пока этого не произошло, мы не можем отправить ее. Нам нужен зеленый свет от всех. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стоит уточнить, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по СИЗО из реактивной системы залпового огня HIMARS 29 июля. Российское министерство по обороне заметило, что Москва заинтересована в объективном расследовании трагедии. Власти РФ пригласили международных экспертов из ООН и Красного Креста.

Генсек ООН осудил последние ракетные запуски КНДР.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций