Стефан Дюжаррик обвинил бизнесмена в самопиаре.

В ООН не стали комментировать предложение Илона Маска по Украине. Во время регулярной пресс-конференции с журналистами официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша ответил на вопрос о том, как генсек относится к предложениям американского бизнесмена по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. Стефан Дюжаррик уверен в том, что бизнесмен занимается только самопиаром, реагируя на проблему таким образом.

Думаю, достаточно людей заполучили синдром запястного канала, печатая ответы на изначальный комментарий Илона Маска. Как бы мне ни хотелось погрузиться в этот дискурс, я не буду этого делать. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что 2 октября Илон Маск написал в социальных сетях о том, что сомневается в возможности украинской победы в случае полномасштабной войны с Россией. Он призвал киевский режим заключить мирное соглашение. Бизнесмен рассказал о своем видении ситуации. Он предложил организовать "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", а также сделать территорию Крыма формальной частью РФ, по аналогии с 1783 годом. Глава компании SpaceX добавил, что в тот год произошла "Ошибка Хрущева". Американец также призвал дать Украине гарантии безопасности, а Киев должен обязаться оставаться в нейтральном статусе.

В ООН заявили, что генсек находится в контакте с представителями РФ по вопросам по Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций