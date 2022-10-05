Стефан Дюжаррик уточнил, что Гутерриш общается с Кремлем и Василием Небензей.

В ООН заявили, что генсек находится в контакте с представителями РФ по вопросам по Украине. Соответствующей информацией в ходе регулярной пресс-конференцией со СМИ поделился официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша. Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ведутся дискуссии относительно вопроса вывоза зерна с территории Украины, а также облегчения поставок российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Чиновник отметил, что генсек контактирует как с руководящими органами РФ, так и постоянным представителем РФ в ООН Василием Небензей.

С рядом собеседников в Москве он регулярно проводит разговоры для продвижения по различным вопросам, в которых заинтересованы все стороны. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН отказались отправить миссию по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций