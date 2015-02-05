  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:17
69
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ООН назвали позитивными усилия африканских стран в урегулировании конфликта на Украине

0 0

Фархан Хак позитивно оценил визиты лидеров стран Африки в Киев и Москву.

Официальный визит делегатов африканских стран в Москву и Киев стал важным позитивным шагом для сближения сторон по поводу мирного решения регионального конфликта. Такое мнение в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН высказал заместитель официального представителя генерального  секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. Эксперт пояснил, что он с коллегами приветствуют усилия всех государств по снижению напряженности между Россией и Украиной.

Посмотрим, будет ли какой-либо прогресс в результате этой инициативы. Но, конечно, тот факт, что они участвуют в усилиях по сближению сторон - это очень позитивный шаг.

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

В ООН прокомментировали заявления Путина о безвозмездной передаче зерна беднейшим странам.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: африка, мирное урегулирование, оон, переговоры, фархан хак
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии