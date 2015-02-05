В ООН назвали позитивными усилия африканских стран в урегулировании конфликта на Украине

Фархан Хак позитивно оценил визиты лидеров стран Африки в Киев и Москву.

Официальный визит делегатов африканских стран в Москву и Киев стал важным позитивным шагом для сближения сторон по поводу мирного решения регионального конфликта. Такое мнение в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН высказал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. Эксперт пояснил, что он с коллегами приветствуют усилия всех государств по снижению напряженности между Россией и Украиной.

Посмотрим, будет ли какой-либо прогресс в результате этой инициативы. Но, конечно, тот факт, что они участвуют в усилиях по сближению сторон - это очень позитивный шаг. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций