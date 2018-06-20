Видео: в Сибири девушка утопила свою машину в луже на дороге

Спасатели выносили ее на шее, автомобиль вытаскивали с помощью троса. Дорога находится на территории, принадлежащей Минобороны.

Утром 3 апреля сотрудники БПСО МЧС РФ провели спасательную операцию в Бердске. Легковой автомобиль почти по крышу ушёл под воду на размытой дороге от микрорайона Южного до автозаправки "Хорос". Об этом сообщает БПСО МЧС РФ

За рулем автомобиля находилась женщина, которой на прошлой неделе удалось проскочить эту гигантскую лужу. Когда прибыли спасатели, автоледи сидела на крыше машины, ее сотрудники МЧС доставили на "сушу" на плечах. После этого машину с помощью троса выдернули из воды.

За сутки это был второй случай, ранее в лужу попала машина, в которой были женщина с ребенком. Однако, их спасли другие автомобилисты.

В МЧС убедительно просят не ездить по опасной дороге. А вице-мэр города по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что данная дорога не стоит на балансе городских служб. Она находится на территории, принадлежащей Минобороны.

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Фото и видео: Бердск-Онлайн