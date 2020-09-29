Видео: В Новосибирске загорелся гостиничный комплекс и торговый центр

В Новосибирске произошел крупный пожар в гостиничном комплексе "Император", от него пожар перекинулся на соседний торговый центр.

В Новосибирске произошел крупный пожар в гостинице "Император".

В одном из сообществ Новосибирска сообщают о пожаре в гостинице "Император". От гостиницы пожар перекинулся на стоящий рядом торговый центр.

На месте работают пожарные по повышенному рангу сложности, сообщает МЧС по региону. На момент написания новости пожар еще не локализован. Группировка пожарных подразделений увеличена. По состоянию на 19.35 (местное время) на ликвидации пожара работают 50 человек личного состава и 16 единиц техники.

По оперативной информации погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, постояльцы и служащие гостиницы эвакуировались самостоятельно.

Тушение огня осложняется интенсивным распространением огня, рядом с гостиницей расположен магазин мебели и ещё одно административное здание. Также на месте происшествия расположено большое количество силовых электропроводов. МЧС по Новосибирской области

Видео: ВК, Инцидент Новосибирск