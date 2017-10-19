В Новокузнецке мужчина убивший бомжа воткнул себе в висок гвоздь

Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии комы.

В зале суда Новокузнецка произошло жуткое ЧП. Осужденный после оглашения приговора разбил себе голову, а затем воткнул себе в висок гвоздь.

В мае нынешнего года 45-летний мужчина распивал спиртные напитки с лицом без определенного места жительства на теплотрассе. В ходе посиделок между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил ножом бездомного. После ударов израненному мужчине удалось сбежать, но вскоре от полученных ранений он скончался. Убийцу вскоре задержали.

На суде ему огласили приговор: 14 лет колонии строгого режима. Когда люди покинули зал заседания суда, осужденный стал биться головой об лавку, а после воткнул себе в висок гвоздь. Его в срочном порядке госпитализировали в больницу в состоянии комы. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Видео: Piter.TV