В Новой Зеландии в чемоданах, проданных с аукциона, нашли останки детей

Предположительно, виновный в преступлении находится на территории страны.

В Новой Зеландии в чемоданах, проданных с аукциона в городе Окленд, нашли останки маленьких детей. Об этом местным журналистам рассказал детектив Тофилау Фаамануиа Вааэлуа. На сайте издания New Zealand Herald опубликована видеозапись с выступлением представителя правоохранительных органов. Спикер уточнил, что ведется расследование. Человеческие останки нашла семья, которое достались сумки с аукциона вещей, которые хранились на арендованном складском помещении. Открыв дома чемоданы, они увидели страшное "приобретение".

Я могу подтвердить, что мы имеем дело с телами двух маленьких детей, согласно результатам вскрытия, они были младшего школьного возраста. Тофилау Фаамануиа Вааэлуа, детектив Новой Зеландии

Детектив добавил, что погибшим детям было от 5 до 10 лет. Сейчас полиция работает над установлением времени и места гибели жертв. Согласно признакам, дети были мертвы за несколько лет до их нахождения. Вааэлуа полагает, что родственники погибших находятся на территории страны, но в рамках расследования уголовного дела оперативники также сотрудничают с Интерполом.

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Фото и видео: New Zealand Herald