В Новой Ладоге возобновили водный маршрут через реку Волхов

В 2022 году планируется восстановить пристани в Березье и Немятово.

В субботу, 14 августа, заработало регулярное водное сообщение Новая Ладога – Немятово, которое проходит через реку Волхов. Маршрут закрыли еще в 90-х годах. Об возобновлении работы маршрута рассказал депутат Хваловского сельского поселения Евгений Шнейвас.

Со стороны Новой Ладоги посадка осуществляется на набережной Ладожской Флотилии. Со стороны Немятово-2 на борт можно сесть на улице Маячной. Стоимость билета – 50 рублей.

В 2022 году планируется восстановить пристани в Березье и Немятово.

Фото: pexels