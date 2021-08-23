В Новой Ладоге прошел фестиваль "Корюшка идет!"

В реку Волхов выпускали тысячи мальков сига, рыбаки состязались в ловле, а кулинары жарили корюшку на кухне под открытым небом.

В Новой Ладоге на берегу реки Волхов прошел традиционный фестиваль "Корюшка идет!" В этом году он получил название "Петровского": именно Петр I в 1705 году поддержал рыбаков, которые ловили "царь-рыбу".

По легенде первой рыбкой, которую поймал здесь Петр I, была корюшка, и был установлен праздник. Долгое время эта традиция не была поддержана, но четыре года назад впервые Ленинградская область возродила традицию праздника "Корюшка идет!" Любовь Совершаева, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

Праздник начался с акции "Зарыбление": в реку Волхов выпустили 1200 мальков сига. Также на реке проводились соревнования по рыбной ловле, на удочку победителя попались 12 рыб.

Сегодня наш праздник – это, прежде всего, дань уважения тем морякам, тем ребятам, кто добывают рыбу. Уже 900 тонн корюшки добыто в Ладоге, почти 2000 тонн добыто в Финском заливе, это значит, что корюшка приходит к столу и ленинградцев, и петербуржцев, это наша с вами любимая рыбка. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Центром фестиваля стала кухня под открытом небом, где мастера-кулинары готовили корюшку по традиционному рецепту.

Самое главное правило – это свежая корюшка, ее только сегодня поймали, сегодня привезли, она – охлажденная, не замороженная. Наша задача – ее сохранить, мы панируем ее в муке, солим, перчим и жарим на сильном огне, чтобы у нее была хрустящая корочка. Игорь Денисенков, повар

Промысловики привезли на праздник 10 тонн корюшки, а также свежую, копченую и соленую рыбу со всей России. В "Рыбацкой деревне" всем желающим предлагали отведать форель из Вуоксы или ленинградскую креветку.

Впечатления шикарные! Город раскрывается своей аутентичностью, и корюшка, рыба, а также то, что в основе Новой Ладоги лежали рыбацкие деревни, на этом гастрономическом празднике это открывается в полной мере. Мария, посетительница фестиваля "Корюшка идет!"

Частью программы стала историческая реконструкция "Петр I на Ладоге" с мастер-классами по чеканке монет и кузнечному делу.

Видео, фото: Piter.TV