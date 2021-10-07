В Норвегии археологи нашли лыжи возрастом 1,3 тыс. лет

Первая лыжа была найдена еще в 2014 году.

В норвежском парке Райнхейен на горе Дигерварден найдены лыжи возрастом 1,3 тыс. лет. Первую лыжу археологам удалось найти еще в 2014 году, а вторую спустя семь лет нашли после того, как оттаял участок. Об этом сообщает Secrets of the ice.

Однако для того, чтобы найти артефакт, ученым пришлось откалывать киркой наледь и поливать ее горячей водой. Археологи отметили, что лыжи друг от друга немного отличаются, так как были сделаны вручную.

Длина найденной лыжи составила 187 сантиметров, а в ширину 17 сантиметров. Вторая лыжа оказалась на 17 сантиметров длиннее и шире на 2 сантиметра. Причем сохранились на лыжах и крепления.

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Видео: YouTube / Secrets Of The Ice