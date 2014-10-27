Под Нижним Тагилом подростки разрушили 11 надгробий

Несовершеннолетние дети ради шалости сломали и опрокинули больше десятка надгробий.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщила о привлечении к ответственности родителей пятерых подростков, сломавших одиннадцать надгробий.

Инцидент произошел на кладбище в селе Лея под Нижним Тагилом. Во время, когда группа мальчишек совершала акт вандализма, мимо проезжала патрульная машина. Заметив представителей правоохранительных органов, злоумышленники попытались сбежать. Сотрудникам удалось задержать преступников на месте. Известно, что в уничтожении памятников принимали участие пятеро парней. Младшему 8 лет, старшему - 12.

В отделении полиции дети сознались в совершенном преступлении. Они рассказали, что они просто баловались и не хотели серьезно портить чужое имущество.

Полиция возбудило дело за административное нарушение. Хулиганов поставят на учет в ОВД.