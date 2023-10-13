В Нижегородской области полицейские пресекли деятельность теневых банкиров

Ирина Волк рассказала о расследовании в российском регионе.

Сотрудники российских правоохранительных органов по Нижегородской области пресекли незаконную банковскую деятельность, которую осуществляла группа лиц. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что в период с 2018 по 2023 года фигуранты расследования, не имея регистрации и специального разрешения, предоставляли физическим и юридическим лицам банковские услуги. Незаконный доход от деятельности превысил 27 миллионов рублей. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ.

В ходе обысков по адресам проживания сообщников изъяты три миллиона рублей, сотовые телефоны и банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, флэш-накопители и другие предметы. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Трое подозреваемых получили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В Томской области задержаны подозреваемые в избиении пенсионера.

Фото и видео: МВД Медиа