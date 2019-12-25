В Нигере убиты 6 французских туристов

Погибли и 2 нигерийца, водитель и гид.

В Нигере на группу туристов из Франции напали вооруженные люди.

AFP со ссылкой на губернатора региона Тиллабери Тиджани Ибрагима Катиеллу сообщает, что на машину с группой туристов из Франции напала вооруженная группа лиц. Были убиты 6 туристов, а также нигерийские водитель и гид. Убийство произошло в заповеднике Куре, известное место обитания жирафов, в 60 км к юго-востоку от столицы страны Ниамей. По поступившей информации группировка прибыла в заповедник на мотоциклах (с января установлен запрет на передвижение в Тиллабери на мотоциклах).

Президент Франции Эмануэль Макрон связался с президентом Нигера Махамаду Иссуфу. Лидеры двух стран договорились задействовать все силы для раскрытия жесткого убийства.

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