Танцующего таксиста-наркомана задержали в Невском районе

Мужчина танцевал, бился головой об машину и пытался уехать с заправки.

Накануне сотрудники ГИБДД задержали 36-летнего водителя такси, которого заподозрили в употреблении наркотических веществ. Мужчина взволновал своим поведением клиентов заправки в Невском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, мужчина танцевал и бился головой об машину. Горожан возмутил тот факт, что неадекватный незнакомец пытался сесть за руль и уехать с заправки.

Вначале на место происшествия вызвали представителя таксопарка, который отобрал у наркомана документы и ключи от транспортного средства. После подъехали сотрудники ГИБДД. Они смогли установить личность нарушителя.

Жителю Всеволожского района Ленобласти предложили пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие в организме запрещенных веществ.

Таксиста доставили в отделение полиции. В отношении него составили административный протокол по факту употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

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Фото: Piter.TV