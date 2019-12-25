В Петербурге задержали двух школьников, которые угнали и разбили каршеринг

Подростки были опрощены в присутствии родителей.

В Невском районе поймали двух подростков, которые угнали каршеринг и попали на нем в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился 23-летний техник каршеринговой компании. Он сообщил, что 8 марта у дома № 1 по Перевозной набережной после ДТП обнаружил автомобиль KIA Rio X-Line. В этот же день полицейские задержали двух юношей 16 и 17 лет.

Их подозревают в угоне автомобиля и совершении ДТП. Подростки были опрощены в присутствии родителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге автомобилист напал на прохожего, мешавшего ему проехать по пешеходной части.

Фото: Piter.tv