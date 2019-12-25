Известно, что спасательные службы эвакуировали из квартиры 100-летнюю женщину. Долгожительница не пострадала в результате пожара.

В Невском районе на улице Латышских Стрелков произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В субботу, 15 мая, в 19:16 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в доме №3 по улице Латышских Стрелков. Как выяснилось, пожар произошёл в трёхкомнатной квартире на 11-м этаже. В квартире горела обстановка на балконе общей площадью 3 квадратных метра.

В 19:42 пожар удалось ликвидировать. Известно, что спасательные службы эвакуировали из квартиры 100-летнюю женщину. Долгожительница не пострадала в результате пожара. К ликвидации пожара привлекались 20 человек личного состава, а также четыре единицы техники.

Ранее мы писали, что на Авиаконструкторов горела двухкомнатная квартира.

Фото: Piter.tv