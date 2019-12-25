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На улице Латышских Стрелков произошёл пожар в трёхкомнатной квартире
Сегодня, 20:11
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kraratau27

На улице Латышских Стрелков произошёл пожар в трёхкомнатной квартире

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Известно, что спасательные службы эвакуировали из квартиры 100-летнюю женщину. Долгожительница не пострадала в результате пожара.

В Невском районе на улице Латышских Стрелков произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В субботу, 15 мая, в 19:16 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в доме №3 по улице Латышских Стрелков. Как выяснилось, пожар произошёл в трёхкомнатной квартире на 11-м этаже. В квартире горела обстановка на балконе общей площадью 3 квадратных метра. 

В 19:42 пожар удалось ликвидировать. Известно, что спасательные службы эвакуировали из квартиры 100-летнюю женщину. Долгожительница не пострадала в результате пожара. К ликвидации пожара привлекались 20 человек личного состава, а также четыре единицы техники. 

Ранее мы писали, что на Авиаконструкторов горела двухкомнатная квартира. 

Фото: Piter.tv 

Теги: квартира, пожар, улица латышских стрелков
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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