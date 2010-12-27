В Невском районе Петербурга задержали наполненный оружием грузовик

Пассажир машины, представившийся режиссером, заявил, что это макеты для проведения реконструкции.

Сотрудники полиции остановили в Невском районе Петербурга грузовик с большим количеством оружия.

Машина ЗИЛ была задержана на улице Ворошилова в Веселом Поселке. Водителем автомобиля был 34-летний мужчина из Петергофа, а с ним ехал 40-летний режиссер военно-патриотического клуба "Красная звезда".

Полицейские обнаружили в грузовике 136 единиц стрелкового оружия, 53 заряда кустарного производства, 16 зарядов с воспламенителем кустарного производства, а также 21 воспламенитель кустарного производства, 64 штатных воспламенителя и 200 холостых патронов, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По словам режиссера, это макеты, которые нужны для проведения реконструкции. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов решили проверить соответствующие документы. Оружие и боеприпасы изъяли, а ЗИЛ отправили на спецстоянку.

Фото: iheart.com